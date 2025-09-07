■これまでのあらすじ無職で芸人の彼氏を支えてきたありさだったが、彼から交際記念のお祝いにごちそうすると言われ小料理屋に来た。美味しい料理を楽しんだのもつかの間、会計となると彼はいなくなってしまう。自分に食事代を払わせようとする彼に、やっと自分が愛されていないことに気づくのだった。現金がないためありさがお金を下ろしに出ようとすると、ののかが笑顔で彼にお金を下ろしに行くようしつこく促し…。 ■首