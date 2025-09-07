日本維新の会の石井 章参議院議員が辞職したことを受けて繰り上げ当選する対象となっている富山維新の会の上野 蛍さんが、きのう取材に応じ、当選を受ける意向を明らかにしました。日本維新の会の石井議員が公設秘書の給与を国から不正に受給した疑いにより今月1日に議員を辞職したことで富山維新の会の上野蛍さんは維新の会の比例代表名簿から繰り上げ当選する見込みです。上野蛍さんは、富山市議会議員を3期目途中まで務め、2022