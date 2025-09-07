■MLBオリオールズ 4xー3 ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）ドジャースの山本由伸（27）が自身メジャー初となるノーヒットノーラン達成まであと一人のところでソロホームランを被弾した。日本人投手では野茂英雄（1996年ドジャース、2001年レッドソックスの2回）、岩隈久志（2015年マリナーズ）以来、史上3人目の快挙に王手をかけたところだったが、1番のジャクソン・ホリデーに4球目のカットボールを捉えられ、右