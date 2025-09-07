デート代を返金してもらうために、交際相手の女性を連れ去った疑いで男が逮捕されました。職業不詳の杉本俊広容疑者（49）は4日午後8時ごろ、金銭を脅し取ろうとして、茨城県に住む交際相手の女性（40代）が飼っている猫などを自身の車に積み込み、逃げられないようにして18時間にわたり、女性を連れ出した疑いがもたれています。容疑者は女性とデート代などで金銭トラブルになっていたとみられ、警察によりますと、女性から「助け