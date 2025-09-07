米映画「スター・ウォーズ」シリーズのオリジナル3部門で使用されたダース・ベイダーのライトセーバーが米ロサンゼルスで競売にかけられ、360万4000ドル（約5億2000万円）で落札された。米NBCニュースによると、「スター・ウォーズ」関連アイテムとしては競売史上最高額を記録したという。落札者の身元は明らかにされていない。落札されたのは、2020年に死去した俳優デビッド・プラウズさんとスタントマンのボブ・アンダーソンさん