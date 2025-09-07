国土交通省が2025年８月末、政府提出した2026年度予算の概算要求で、注目度の高い「北陸新幹線（敦賀〜新大阪）の新規着工に要する経費」は２年連続の事項要求にとどまった。2024年３月16日に金沢〜敦賀が延伸開業した北陸新幹線。敦賀以西の新大阪までは、与党PT（与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム）が2016年12月、福井県小浜と京都（京都市）を経由する「小浜京都ルート」が最適と判断している。しかし、その後に事業費