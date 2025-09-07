救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときに電話で相談できる新たな窓口のPRが岡山駅前で行われました。 【写真を見る】救急車を呼ぶべきか迷ったときは＃7119に電話相談を看護師などの専門家がアドバイス街頭で10月1日窓口開設をPR【岡山】 来月（10月）1日に開設される新たな窓口の電話番号は＃7119です。全国的に救急要請が増加し、救急車の稼働体制がひっ迫する中、夜間などに、ほんとうに救急要請が必要かどうか、看護師など