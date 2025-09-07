あさって9月9日の「救急の日」を前に、地域の住民に救急医療への理解を深めてもらおうというイベントが、一宮西病院で開かれています。 【写真を見る】9月9日の“救急の日”を前に 親子で救急医療への理解深める 一宮西病院で「救急フェス2025」7日午後3時まで 子どもたちは、実際の救急の現場で使われているのと同じユニフォームを着て、心肺蘇生の方法を学びました。イベントは7日午後3時までです。