FRUITS ZIPPER 櫻井優衣が、ユニバーサル ミュージックよりソロメジャーデビュー。デビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を9月19日に配信リリースする。また、ソロデビューのティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER 櫻井優衣、ソロデビューティザー） 本情報は、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催さ