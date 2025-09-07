腸閉塞（イレウス）は、大腸や小腸のいずれかで内容物の通過が妨げられ、腸管が詰まってしまう状態です。従来日本では腸管の通過障害が生じる病態を総じて「イレウス」と呼んできました。2015年のガイドラインからは従来の「機能性イレウス（腸管麻痺）」をイレウス、「機械性イレウス」を腸閉塞と定義することとしましたが現場ではさまざまに呼ばれています。本記事では腸閉塞と食事の関係について、予防に役立つ食事や避けるべき