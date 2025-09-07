日本代表は現地９月６日、難敵メキシコ代表とアメリカ・オークランドで対戦している。相手サポーターが圧倒的に多く、完全アウェーの状況だ。立ち上がりに押し気味に進めているのは森保ジャパン。久保建英がビッグチャンスを迎えるなど、惜しい場面を作ったが、前半のうちに得点を奪えなかった。かつて日本代表を率いたハビエル・アギーレ監督が率いる、北中米ワールドカップの開催国相手に０−０でハーフタイムに入った。&#