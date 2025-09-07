日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランドで対戦している。アメリカ遠征の初戦。森保ジャパンのシステムは３−４−２−１で、スタメンにはGK鈴木彩艶、DF板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢、MF遠藤航、鎌田大地、堂安律、久保建英、南野拓実、三笘薫、FW上田綺世が名を連ねた。立ち上がりから球際での激しいバトルが繰り広げられる。日本は前から積極的にプレッシャーをかけると