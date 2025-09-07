フランスのリモージュにあるアドリアン・デュブーシェ国立博物館で4日未明、何者かが忍び込んで中国で作られた歴史的陶磁器3点が盗まれる事件が発生した。3点の価値は最低でも650万ユーロ（約11億2000万円）とされる。フランスメディアのRFIが伝えた。複数の人物が4日午前3時15分ごろ、博物館の窓ガラスを破って建物内に侵入した。警報システムが作動し、警察が現場に駆け付けたが、侵入者は現場にはすでにおらず、陶磁器3点が盗ま