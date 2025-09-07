一時は絶滅の危機に瀕し幻のブドウとも呼ばれる天草の「高浜（たかはま）ブドウ」が収穫の時期を迎えました。 高浜ブドウが生産されているのは、天草市天草町の高浜地区です。 7日の朝は、地元の子どもたちなど約100人がひと房ずつブドウを丁寧に摘み取りました。 高浜ブドウは明治時代に中国から伝わったとされ、一時は盛んに栽培されていましたが、病害虫や台風被害などで次第に木が減り、20年ほど前には1本だけになったとい