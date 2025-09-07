パソコンおよびスマートフォン（スマホ）周辺機器などを扱うベルキン（東京都中央区）は、世界初だというワイヤレス充電規格「Qi2 25W」認証を取得したワイヤレス充電器「UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock WIZ040」の予約受付を、2025年8月26日から全国の量販店および「Amazon.co.jp」などで行っている。独自の冷却技術で充電速度とバッテリーの健全性を両立アップルの磁気技術「MagSafe」規格をベースに新開発さ