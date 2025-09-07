岐阜市で車同士が衝突して1台が堤防の下に転落し、運転していた女性が意識不明の重体です。きょう午前9時ごろ、岐阜市北柿ヶ瀬の信号交差点で、軽乗用車同士が出合い頭に衝突しました。この事故で、堤防道路を走っていた軽乗用車が堤防の下に転落し、乗っていた岐阜市内に住む82歳の女性が意識不明の重体です。警察は、もう1台の車を運転していた岐阜市の会社員・花房歩容疑者（35）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。調