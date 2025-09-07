今日(7日)は、低気圧が日本海を進み、伴う前線が北海道付近を通過中です。湿った空気が流れ込み、北海道では道南方面を中心に雨で、渡島半島などでは局地的に雨脚の強まっている所があります。しかし、天気は次第に回復し、明日には広く晴れ間が戻って気温も高くなるでしょう。今日は前線が北海道付近を通過し、道南を中心に雨今日(7日)は、低気圧が日本海を進み、伴う前線が北海道付近を通過中です。そのため北海道付近は広く雲に