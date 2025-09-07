「OM-5 Mark II」は2025年7月18日に登場したミラーレスカメラで、小型軽量ボディにフラッグシップモデルと同等の防塵防滴性能や5軸手ぶれ補正機構などが詰め込まれています。そんなOM-5 Mark IIをOMデジタルソリューションズから借りられたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。基本情報｜OM-5 Mark II｜OM｜OM-D｜デジタル一眼カメラ｜製品・オンラインストア | OM SYSTEM公式サイト｜OMデジタルソリューションズhttps: