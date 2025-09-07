６日、雲南省昆明市で開かれた第４回大象国際伝播フォーラム。（昆明＝新華社記者／金馬夢妮）【新華社昆明9月7日】中国雲南省昆明市で新華社と雲南省共産党委員会・政府の主催で開催中の「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」（5〜9日）は6日、全体会議と第4回大象国際伝播フォーラムを開いた。６日、第４回大象国際伝播フォーラムで披露されたパフォーマンス。（昆明＝新華社記者／陳為）６日、第４