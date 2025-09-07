女優・橋本環奈のマネジャーが運営するＳＮＳで、舞台挨拶のオフショットが公開された。５日に公開された映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」にて、前作に引き続き主演を務める橋本。「公開記念舞台挨拶にお越しくださった皆様ライブビューイングにご参加いただいた皆様ありがとうございました！」とつづり、ハンディファン片手に本作のイベントにて施された顔にひびの入った特殊メイクで待機する姿を披露し