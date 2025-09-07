台風15号の影響で突風などによる被害が出た牧之原市では7日からボランティアが現地で片付けなどにあたっています。牧之原市では、がれきの撤去や被害にあった住宅の片づけなどを進めるため7日、災害ボランティアを募集し、約70人が活動にあたっています。また、7日朝の時点で約8390戸で停電が続いていて、大半で復旧の目途はたっていません。7日県中部の予想最高気温は33度で、牧之原市では午前11時時点の最高気温がすでに31.1度を