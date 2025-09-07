「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が6日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。カレーライスのトッピングについて共演陣と激論を繰り広げた。トム・ブラウンのみちおが、カレー専門店「CoCo壱番屋」で納豆のみをトッピングして食べた際、タイムマシーン3号・山本浩司にドン引きされたという話に。共演する河合郁人らから「カレーに納豆大好き」と後押しを受けたみちおは、お気に入りについて「ポークソース、甘