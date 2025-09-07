俳優の岡部たかし（53）が5日、阪神甲子園球場（兵庫・西宮）で「阪神タイガース×広島東洋カープ」のファーストピッチセレモニーを務めた。【写真】「ばけばけ」“松野司之介”岡部たかしのピッチングの様子岡部は、連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高＝はしごだか）の父・松野司之介を演じる。ドラマは29日に放送開始予定。一方、阪神はセ・リーグ優勝が迫る。岡部は、ノーバウンドの投球で