自民党富山市連は参院選の敗北などを受けて辞任した中川支部長の後任に藤井大輔県議が就くと発表しました。これは、きょうの自民党富山市連の会合で決まったものです。藤井県議は現在2期目でこれまで執行部経験はありません。前の支部長だった中川忠昭県議は、田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題や参院選で自民の現職が敗れたことの責任を取るなどとして今月、支部長を辞任していました。新たな幹事長には髙道秋