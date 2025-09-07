元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムやＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自宅の様子を公開しました。 【写真を見る】【 板野友美 】豪華自宅を公開クローゼットルームには「シャネルのバッグが8割、9割ぐらい」「この家も、これからの未来も、すべては自分たちへの投資」板野友美さんは「YouTubeにて、人生初のルームツアー」と綴ると、自宅の中を紹介する動画をアップ。リビングルームなどを紹介。