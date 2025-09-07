7日朝、大館市で散歩中の76歳の女性がクマに襲われけがをしました。大館警察署の調べによりますと7日午前6時ごろ、大館市粕田で近くに住む76歳の女性が散歩をしていたところ建物の敷地からクマが現れ突進してきました。女性は左肩をひっかかれけがをしましたがその後、自力で帰宅しています。クマはその後、北側にある川の方向へ走り去ったということです。現場はJR白沢駅から西に2キロほどの住宅地でまわりに山林や田畑が広がる地