現代の競争社会では、働く人の多くが「成長しなければ」というプレッシャーにさらされている。そんな時代に私たちはいかに働き、生きるべきなのか――。そうした問いをめぐって、『ファスト教養』（集英社新書）などの著作で知られる批評家のレジーとQuizKnockの運営会社で活躍する哲学者・田村正資が、それぞれの新刊のテーマを踏まえて語り合った。 参考：ひろゆき、中田敦彦……教養系インフル