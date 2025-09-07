ジェーシービー（JCB）は、「J-POINT」サービスを2026年1月から開始する。現行の会員向けポイントサービス「Oki Dokiポイント」をリニューアルしたもの。毎月の利用金額合計に対して、200円ごとに1ポイント（1円相当）を付与する。既存のOki Dokiポイントは5倍で自動移行する。年間利用50万円ごとに翌月ボーナスポイントを進呈するほか、MyJCB Pay決済や提携店では倍率が最大20倍となる。総額6億ポイントを還元するキャンペーンを1