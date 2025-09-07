成田国際空港第1ターミナルに、インバウンド向け成田空港周辺観光ゲートウェイ「NARITA BEYOND」を8月1日に開業した。新施設は、到着客の動線上に体験型プロモーションスペースを設け、地域産品を扱う自動販売機や観光パンフレットラック、休憩エリアを配置する。プラスナリタラボが運営する。場所は中央ビル本館1階。営業時間は午前10時から午後4時まで。