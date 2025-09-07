sequence KYOTO GOJOは、京都が育んだ茶葉を使用した「日本茶アフタヌーンティー」を10月13日まで開催する。煎茶・玄米茶・ほうじ茶・抹茶ラテなど京都を代表する茶葉を使用したメニューは、特選抹茶アイスクリーム、抹茶とラズベリーのタルト、ほうじ茶とキャラメルショコラのムース、煎茶パンナコッタと柚子のジュレのヴェリーヌ、抹茶とピスタチオのマカロン、ほうじ茶のバスクチーズケーキ、枝豆と米麹ミルクのスープ、鴨と洋