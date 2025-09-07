空の世界への関心や理解を深めてもらおうと、札幌の丘珠空港では普段、入ることのできない滑走路を歩くイベントが開かれました。１００人以上の参加者が集まったのは、札幌市東区の丘珠空港で開かれた早朝・滑走路ウオーキングです。今月２０日の「空の日」を前に空の世界への関心や理解を深めてもらおうと、開催されました。あいにくの雨のなか参加者は普段、入ることのできない滑走路で写真撮影をするなど、特別な時間を過