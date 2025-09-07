オリオールズ打線を圧倒した山本(C)Getty Images圧倒的な投球だった。現地時間9月6日、敵地でのオリオールズ戦にドジャースの山本由伸が先発登板。8回2／3（112球）を投げ、被安打1、１失点、10奪三振と好投。文字通りエース級の内容を披露した。【動画】敵地騒然！山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック頼みの綱と化した背番号18が、重苦しいムードを吹き飛ばした。初回、先頭のジャクソン・ホリデーを1球で中飛に打ち取