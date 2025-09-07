北海道・釧路警察署は2025年9月7日、釧路町に住む無職の女（51）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。女は2025年9月7日午前5時前、自宅で同居する60代の夫に対して、包丁で頬を切りつけ、けがを負わせた疑いが持たれています。夫は左頬に切り傷を負いましたが軽傷です。警察によりますと、7日午前5時ごろ女の母親から「娘が夫を包丁で刺そうとしている」と110番通報があり、事件が発覚しました。女は何らかの理由で夫と口論となり犯