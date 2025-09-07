きょうとあすは、前線が南下し停滞する影響で、東北や北陸、近畿北部や中国ではくもりや雨となり、雷を伴った非常に激しい雨が降る所もある見込みです。東北と北陸ではあすにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水などに警戒してください。その他の地域は、高気圧に覆われ概ね晴れるでしょう。予想最高気温は平年より高く、関東甲信や東海を中心に35℃以上の猛暑日となる所も多そうです。きょう夜遅くからあす未明にかけ