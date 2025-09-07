◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）竹安俊也（フリー）がツアー自身初のホールインワンを達成した。１６番パー３（実測９６ヤード）で５８度ウェッジで放ったティーショットが直接カップインした。今季ツアーで１５例目、詳細なデータが残る１９８５年以降では史上６６０例目、３９８人目の達成となった。５日の第２ラウンドは悪天候の影響