９月７日の阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝７頭立て）でカクウチ（牡２歳、栗東・小崎憲厩舎、父アドマイヤマーズ）がデビュー３戦目で初白星。勝利の美酒に酔った。勝ち時計は１分３３秒９（良）。発馬を決め、２番手に控える選択肢もあったが、残り１２００メートル付近から先頭へ。直線もしぶとく脚を伸ばし押し切った。「ハナに行っている馬の物見がひどく、怖かったのでハナを取る選択をしました。最後も余力