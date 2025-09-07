俳優の松井愛莉（28）が、モデルのKOHEI（28）と結婚することを発表した。【映像】KOHEIが公開した“足元”が写る写真松井は9月6日、Instagramを更新し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております。今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントし