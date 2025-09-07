災害はいつ起こるか分からない。夜の地震発生に備えようと、ゲーム形式の避難訓練を近畿大生物理工学部（和歌山県紀の川市）４年の北原剛志さん（２１）が考案した。南海トラフ地震が起こると最大で８メートルの津波が到達するとされる海南市の冷水地区で、８月下旬に行われた訓練を取材した。（岡本珠梨）８月２２日午後６時、住民や高校生、県職員ら約２５人が冷水地区の集会所に集まった。北原さんは南海トラフ地震の際、４