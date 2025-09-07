台風15号の影響で竜巻とみられる突風などにより住宅370棟以上の被害が出た静岡県牧之原市ではボランティアが現地で片付けなどにあたっています。5日、静岡県の牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生し、被害の大きかった牧之原市では住宅の損傷が372棟、けが人24人が確認されているほか、ビニールハウスなど農業施設が309棟被害を受けました。牧之原市ではがれきの撤去や被害にあった住宅の片づけなどを進めるため、7日