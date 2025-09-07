オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースが天国から地獄へたたき落とされた。ノーヒットノーランを続けていた山本由伸投手が九回２死からソロ本塁打を浴びて降板。その後、救援陣が炎上して２試合連続のサヨナラ負けを喫した。衝撃的な敗戦に米メディアも騒然となった。ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者は「ドジャースは３-０でリードし、山本由伸によるノーヒッターまであと１アウトだった…そして