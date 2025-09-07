全国から選ばれた剣道の達人らが磨き上げた技術を競う大会が金沢市内で開かれています。能登半島地震と奥能登豪雨の復興祈念として行われたこの大会は剣道の国内最高峰といわれていて県内では初開催です。大会には全国各地から選ばれた男女80人の剣士が集い、東と西の二手に分かれて磨き上げてきた技をぶつけ合います。きょうは全国の精鋭たちが熱戦を繰り広げ会場を沸かせていました。