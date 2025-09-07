携帯用の扇風機は主力の売り場に並ぶ＝横浜ロフト小売業界は例年なら秋冬物に移行する９月。長引く残暑で夏物需要が底堅く、百貨店やスーパーが両にらみの売り場戦略を展開している。現場は春夏と秋冬のはざま、「残暑商戦」といった様相だ。そごう横浜店７階の横浜ロフト（横浜市西区）は９月に入っても、熱中症対策グッズの問い合わせが絶えない。例年は売れ行きが落ちるこの時期から値引きセールを展開して売り場を縮小する