長谷川等伯の代表作「楓図」が最新のデジタル技術などで複製され、生まれ故郷である七尾市に贈られました。長谷川等伯の「楓図」は、金地を背景に、太い楓の幹と色鮮やかな葉が表現された桃山文化を代表する国宝です。今回、キヤノンと京都文化協会で作る「綴プロジェクト」では特別な許可を得て、最新のデジタル技術と伝統工芸の技術を結集し、精細な複製品を制作。能登半島地震の復興支援として、等伯の出身地である七尾市に寄贈