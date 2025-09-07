ナックは8月28日、同社が展開している宅配水「クリクラ」において、全国の被災者・非被災者合計1,100人（被災者550人・非被災者550人）を対象に「水の備蓄と災害時の実態」調査を実施したと発表した。調査の結果、水の備蓄に関する被災者と非被災者の意識の差や、備蓄の意識と行動のギャップが浮き彫りになったという。最も必要だと思う備蓄は「水」調査結果の中で、被災者・非被災者ともに過半数が「最も優先して備えるべきものは