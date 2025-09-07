歌手キム・ジョングクが、結婚式後初めて投稿した写真がやや意外だと話題だ。【写真】キム・ジョングク、『コーヒープリンス』女優と"熱愛"？去る9月6日、キム・ジョングクは自身のインスタグラムを更新。キャプションには、「本当にありがとうございます」という文章とともに1枚の写真を公開した。写真のなかには、スポーツブランド「ADIDAS（アディダス）」からもらったボクシング用品が写っている。9月5日、キム・ジョングクは