意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【鹿児島県の方言】「だいやめ」の意味は？「だいやめ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、お酒に関係する言葉です。いったい、「だいやめ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「晩酌」でした！「だいやめ」は、鹿児島県の方言で「晩酌」を表します。鹿児島県と