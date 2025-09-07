福岡県嘉麻市で、女性消防団員たちの消火技術を競う大会が開かれました。嘉麻市の福岡県消防学校で開かれた大会には、太宰府市・糸島市・筑後市・飯塚市の消防団から女性消防隊4チームが出場しました。大会は消火活動の速さや正確さなどを競うもので、チームごとにポンプとホースをつなぎ合わせ、火元に見立てた的に向かって放水します。出場した団員たちは、大きな声を掛け合いながら日頃の訓練の成果を披露し