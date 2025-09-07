お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（45）が7日、自身のインスタグラムを更新。美容鍼の施術を受ける様子を公開した。井上は「久々に美容鍼に行って来た！！」と書き出し、施術中の写真を投稿。写真では顔全体に美容鍼を刺している様子が確認でき「鍼は怖いけど、即効性もあるし効くからね」と明かしていた。井上は自身のSNSなどで美容施術を受けている様子を明かすなど、“美容男子”としても知られている。