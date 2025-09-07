きのう夜、埼玉県吉川市で、車道の右側を逆走していた自転車と乗用車が衝突し、自転車を運転していた高齢の男性が死亡しました。きのう午後10時45分ごろ、吉川市中央の市道で、通行人の男性から「自転車の事故」と110番通報がありました。警察によりますと、現場は片側一車線の道路で、車道の右側を逆走していた自転車が前から走ってきた乗用車にはねられたということです。自転車を運転していた男性は年齢70代から80代くらいで、