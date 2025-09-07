新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、防災に関する大会に出席されました。7日午前10時過ぎ、愛子さまは新潟市内の会場に到着し、出迎えた主催者に「よろしくお願いします」などと挨拶されました。防災推進国民大会＝「ぼうさいこくたい」は、災害による経験や知恵を共有し若い世代に伝えていくため毎年開催されています。会場では能登半島地震の被災地・珠洲市に派遣されたDWAT＝災害派遣福祉チームの活動などにつ